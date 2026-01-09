México, tercer lugar en salario mínimo de América Latina en 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En 2026, México se posiciona como el tercer país de América Latina con el salario mínimo más alto, con un promedio de $536.62 dólares mensuales, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El ranking regional lo encabezan Uruguay ($629.04) y Chile ($565.95), mientras que países como Colombia ($532.00), Guatemala ($522.30) y Belice ($519.60) se mantienen ligeramente por debajo de México. En contraste, naciones como Nicaragua y Argentina registran los salarios mínimos más bajos, con $217.61 y $231.88 pesos, respectivamente.