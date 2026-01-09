México

México, tercer lugar en salario mínimo de América Latina en 2026

Con $536.62 dólares mensuales, México se coloca detrás de Uruguay y Chile en salarios mínimos
El incremento y la estabilidad del salario mínimo buscan mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores
Ciudad de México (MiMorelia.com).- En 2026, México se posiciona como el tercer país de América Latina con el salario mínimo más alto, con un promedio de $536.62 dólares mensuales, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El ranking regional lo encabezan Uruguay ($629.04) y Chile ($565.95), mientras que países como Colombia ($532.00), Guatemala ($522.30) y Belice ($519.60) se mantienen ligeramente por debajo de México. En contraste, naciones como Nicaragua y Argentina registran los salarios mínimos más bajos, con $217.61 y $231.88 pesos, respectivamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el país pasó del sexto lugar en 2025 al tercer sitio en 2026, calificando la posición como “un número muy importante”, y recordó que en años recientes México se encontraba entre los niveles más bajos, incluso por debajo de Haití, considerado el país con mayores carencias económicas de la región.

El aumento al salario mínimo ya está vigente para este año y busca mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores mexicanos.

