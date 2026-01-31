México tendrá jornada laboral de 40 horas, pero sin doble descanso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma laboral que establece la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas fue aprobada en comisiones del Senado de la República, marcando un cambio significativo en el sistema laboral mexicano, aunque su implementación será gradual y sin otorgar dos días obligatorios de descanso.
El dictamen avalado propone un esquema escalonado que concluirá en 2030, con el objetivo de permitir una transición ordenada tanto para empresas como para trabajadores. Según el documento, la reducción de horas se aplicará de la siguiente manera:
2026: 48 horas semanales
2027: 46 horas
2028: 44 horas
2029: 42 horas
2030: 40 horas
Durante todo este proceso, se establece que la reducción de jornada no podrá usarse como motivo para disminuir salarios ni prestaciones laborales.
A pesar de los llamados de colectivos laborales, el dictamen no modifica el esquema de descanso semanal previsto en el artículo 123 de la Constitución, el cual establece un solo día de descanso por cada seis días de trabajo. Esto significa que, incluso con una jornada reducida, los patrones podrán distribuir las horas sin otorgar un segundo día libre obligatorio.
El documento también contempla una regulación para el trabajo extraordinario, permitiendo hasta 12 horas extra semanales, repartidas en un máximo de cuatro días, y pagadas al doble del salario normal. Además, se protege expresamente que ningún derecho laboral adquirido será afectado por la reforma.
Si bien el dictamen representa un avance hacia condiciones laborales más equitativas, no cumple con todas las demandas de trabajadores, quienes habían solicitado:
Implementación inmediata
Dos días de descanso obligatorios
Restricciones más fuertes al uso de horas extra
La reforma se alinea con la visión gradualista promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y ha recibido el respaldo de algunos sectores empresariales que ven en esta transición una medida más viable que un cambio abrupto.
