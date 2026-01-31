México tendrá jornada laboral de 40 horas, pero sin doble descanso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma laboral que establece la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas fue aprobada en comisiones del Senado de la República, marcando un cambio significativo en el sistema laboral mexicano, aunque su implementación será gradual y sin otorgar dos días obligatorios de descanso.

El dictamen avalado propone un esquema escalonado que concluirá en 2030, con el objetivo de permitir una transición ordenada tanto para empresas como para trabajadores. Según el documento, la reducción de horas se aplicará de la siguiente manera:

2026: 48 horas semanales

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Durante todo este proceso, se establece que la reducción de jornada no podrá usarse como motivo para disminuir salarios ni prestaciones laborales.