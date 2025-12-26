México supera a EU en empleo, pero no en crecimiento

Ciudad de México (MiMorelia.com).- México cerró 2025 como el segundo país con menor tasa de desocupación a nivel mundial, con 2.7%, solo por debajo de Japón (2.6%), de acuerdo con datos difundidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria federal citó cifras del portal Datosmacro para sostener que el país se ubica por delante de economías como Alemania (3.8%), Países Bajos (4%), Australia (4.3%), Estados Unidos (4.6%) e Irlanda (4.9%).

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió la presidenta al destacar el desempeño del mercado laboral mexicano.

No obstante, una lectura comparativa revela matices relevantes. En 2024, la tasa de desocupación nacional fue de 2.4%, por lo que el indicador aumentó durante el último año. El incremento es más visible entre las mujeres, cuya tasa pasó de 2.2% a 2.4%, mientras que en los hombres subió de 2.6% a 2.7%.

El contraste se acentúa al observar el desempeño económico. Recientemente, el Banco de México recortó a la mitad su proyección de crecimiento para 2026, y durante 2024 y 2025 el país se mantuvo por debajo del promedio de América Latina, de acuerdo con la Cepal, que ubica a México como la economía de menor crecimiento en la región.

Un análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) señala que en el primer semestre de 2025 la economía mexicana apenas avanzó 0.7% anual, impulsada principalmente por la informalidad, fenómeno que calificó como “preocupante” y que, advierte, deberá revertirse en 2026 para evitar un estancamiento prolongado.

En el extremo opuesto del ranking mundial de empleo se encuentran países como España (10.5%), Finlandia (10.3%), Suecia (9.1%) y Francia (7.7%), cifras que subrayan la solidez relativa del mercado laboral mexicano, aun cuando los desafíos estructurales persisten.