México, sin avances en seguridad; con retroceso en homicidios: Especialista

Por ejemplo ahora se está mimetizando el proyecto federal con militares a cargo, estos militares no conocen el territorio. Por otro lado, tenemos mandos que abusan de la tropa, gente que no tiene conocimiento en materia de estrategia. Lo mínimo elemental sería que supieran agarrar una pistola o rifle, ni siquiera eso saben, creo que tenemos malos ejemplos y mientras no se trabaje de una manera transexenal donde de alguna forma se pueda blindar el trabajo como en Yucatán que tiene tres sexenios trabajando un solo modelo de seguridad, creo que es bien importante señalar que esa parte de perpetuar los trabajos sexenales, sin duda, te da resultados”, indicó.