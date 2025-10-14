México, segundo en América Latina con mayores pérdidas por desastres naturales: CEPAL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, México fue identificado como el segundo país de América Latina con mayores pérdidas económicas provocadas por fenómenos naturales, solo detrás de Brasil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que en 2024 los desastres naturales causaron daños superiores a los 85 mil millones de pesos, equivalentes a casi 5 mil millones de dólares. Los eventos con mayor impacto fueron tormentas tropicales, inundaciones en el sureste y sismos en el centro del país.

A pesar de estos costos, expertos alertan que la población sigue desprotegida. Andrés Ramírez, CEO de la aseguradora Zebra Insurtech, señaló que más del 80% de las viviendas en zonas de alto riesgo carecen de seguro, dejando a millones de familias vulnerables ante la pérdida de su patrimonio.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estima que actualmente se pagan 25 millones de pesos diarios por siniestros relacionados con lluvias y huracanes.