México se vuelve a ofrece como mediador entre EU y Venezuela ante la ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de México, Héctor Vasconcelos, reiteró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el país pueda fungir como mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, con el objetivo de evitar una escalada militar de consecuencias “imprevisibles”.
Durante su intervención, Vasconcelos instó a Naciones Unidas a realizar oficios diplomáticos que contribuyan a reducir las tensiones, promover la confianza entre las partes y facilitar el diálogo, a fin de generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.
“México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado y, en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles”, señaló el diplomático.
La sesión informativa se celebró este martes bajo el tema “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”, a petición de Venezuela. En ese contexto, el representante mexicano advirtió que la reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el sur del mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional.
“Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como una aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional”, afirmó Vasconcelos, quien recordó que la historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional.
Asimismo, reiteró los principios constitucionales de la política exterior mexicana, como la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza y la promoción de la paz y la seguridad internacionales.
En la misma sesión, el representante de Venezuela, Samuel Moncada, acusó al gobierno estadounidense de pretender apropiarse de territorio, petróleo y minerales, a cambio de no “descargar la furia de la mayor armada” sobre su país. Calificó la situación como “la mayor extorsión conocida” y un presunto crimen de agresión en desarrollo.
Por su parte, el representante de Estados Unidos, Mike Waltz, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de mantenerse ilegalmente en el poder, además de señalar presuntos vínculos con el tráfico de drogas y armas, así como con organizaciones consideradas terroristas.
México subrayó que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político y realizó un llamado urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención y evitar medidas que puedan agravar la situación en la región.
mrh