México se vuelve a ofrece como mediador entre EU y Venezuela ante la ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de México, Héctor Vasconcelos, reiteró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el país pueda fungir como mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, con el objetivo de evitar una escalada militar de consecuencias “imprevisibles”.

Durante su intervención, Vasconcelos instó a Naciones Unidas a realizar oficios diplomáticos que contribuyan a reducir las tensiones, promover la confianza entre las partes y facilitar el diálogo, a fin de generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

“México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado y, en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles”, señaló el diplomático.

La sesión informativa se celebró este martes bajo el tema “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”, a petición de Venezuela. En ese contexto, el representante mexicano advirtió que la reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el sur del mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional.