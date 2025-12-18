México se escribe con "M" de migrante, su protección es nuestra prioridad: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México se escribe con “M” de migrante, a quienes reconoció como heroínas y héroes de la patria, y reiteró que la posición del gobierno mexicano es la protección de los connacionales y la cooperación para el desarrollo entre las naciones, para disminuir este fenómeno mediante la inversión en los países con mayor pobreza y desigualdad.
“Nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre, de cualquier país hacia otro, y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Y siempre dar una alternativa: migrantes que llegan a México de otros países, buscamos darles alternativas de empleo en México, si así lo desean, o repatriarlos, es decir, regresarlos a sus países con el apoyo del gobierno, en caso de que así lo deseen hacer, y ha funcionado. Esa siempre será nuestra posición”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que con la estrategia “México te abraza”, del 20 de enero al 17 de diciembre, se han realizado 145,537 repatriaciones, de las cuales 116,156 fueron terrestres y 29,381 aéreas. Detalló que actualmente hay nueve centros de atención con una capacidad total de 1,800 personas, para recibir a las personas repatriadas de siete entidades: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco.
Agregó que de las personas repatriadas, 99,924 fueron atendidas a través de esta estrategia: 70,543 en los centros de atención y 29,381 en los módulos PRIM de los aeropuertos. Se brindaron 846,000 servicios entre entrega de alimentos, traslados a comunidades de origen, afiliaciones al IMSS, entrega de Tarjetas Finabien Paisan@, emisión de CURP y actas de nacimiento, alojamiento, llamadas telefónicas, inscripción a Programas del Bienestar, atenciones médicas, psicológicas y de dependencias como Sedatu, Agricultura, DIF y la Secretaría de las Mujeres, así como vinculaciones al empleo, entrega de chips CFE y trámites educativos.
Además, desde el 20 de enero se instaló un Centro de Mando que está operativo las 24 horas, los siete días de la semana.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salomón Céspedes Peregrina, detalló que del 28 de noviembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 se implementará el programa Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025, y que hasta la fecha se han realizado 463,879 atenciones y quejas resueltas. Agregó que, el miércoles 17 de diciembre, el INM acudió al encuentro, recepción y acompañamiento de la Caravana de Paisanos Organizados, en la que ingresaron 20,000 mexicanos por Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de 5,231 vehículos.
El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, explicó que con el sorteo “México con M de Migrante” se obtuvieron fondos por 115 millones de pesos (mdp), los cuales serán utilizados en: 50 mdp para reforzar la representación legal en materia migratoria, incluyendo fianzas; 35 mdp para aumentar el personal con especialización legal en consulados con alta demanda en materia de protección; 10 mdp para fortalecer el programa de visitas a centros de detención; 10 mdp para aumentar las jornadas extraordinarias de protección; 5 mdp para tener recursos adicionales tras desastres naturales y apoyo humanitario; y 5 mdp para el incremento de acciones de difusión para que las paisanas y paisanos conozcan sus derechos.
Detalló que esta semana se concretó la colaboración entre el Consulado General de México en Chicago y organizaciones aliadas en el Medio Oeste de Estados Unidos, para que cientos de connacionales puedan salir bajo fianza de los centros de detención migratoria en caso de que sean detenidos sin orden judicial y no cuenten con antecedentes penales en los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota y Wisconsin. Con ello, hasta 200 personas podrían seguir sus procesos migratorios en libertad, conforme a la legislación local y nacional de Estados Unidos.
Agregó que, del 20 de enero al 15 de diciembre, 130,364 personas repatriadas recibieron asistencia o protección consular; se realizaron 9,322 visitas a centros de detención migratoria, con un promedio de 28 visitas al día, en las cuales se otorgaron 53 asesorías; 17,355 asesorías legales externas; 3,848 personas fueron canalizadas al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE); en 33 casos se autorizaron recursos para alivios migratorios y fianzas por 146,000 dólares, se realizaron 75 repatriaciones médicas y, desde el 1 de enero de 2025, se han brindado 5 millones de trámites en la red consular. A su vez, se ha otorgado asistencia consular en materia civil, administrativa y laboral a 35,000 personas.
La directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, informó que se han entregado 91,380 Tarjetas Finabien Paisan@ que se encuentran en operación desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025. Recordó que esta tarjeta, respaldada por VISA, ha sido reconocida durante 14 semanas por la Profeco como la mejor opción para el envío de remesas, por su baja comisión de 2.99 dólares y mejor tipo de cambio. Con ella, se pueden recibir nóminas, guardar hasta 20,000 dólares, enviar aportaciones al IMSS, adquirir seguros de repatriación y realizar compras en línea o en establecimientos, a través de la página: https://tarjetafinabien.com/ o en los 53 consulados de México en los Estados Unidos.
