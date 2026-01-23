México se convierte en el primer país de Latinoamérica en operar el C-130J Super Hércules

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se convirtió en el primer país de América Latina en operar el avión táctico C-130J-30 Super Hercules, tras la reciente adquisición realizada por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), informó la empresa Lockheed Martin.
De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía aeroespacial, la incorporación de esta aeronave marca un paso relevante en la modernización de la flota aérea mexicana y consolida más de cinco décadas de experiencia del país en la operación del modelo C-130.
El C-130J-30 Super Hercules es la versión extendida del C-130J, con 15 pies adicionales de espacio de carga, mayor potencia, alcance y eficiencia, lo que permite a la FAM realizar misiones tácticas, humanitarias y logísticas con mayor capacidad y versatilidad tanto en México como en el extranjero.
Lockheed Martin destacó que esta adquisición forma parte de dos contratos internacionales del modelo C-130J, siendo el segundo cliente aún no revelado. Con esta decisión, México se suma a un grupo de 24 países que actualmente operan más de 560 aeronaves C-130J a nivel mundial.
“La decisión histórica de México refleja la confianza continua en el C-130J Super Hercules por parte de operadores en todo el mundo”, afirmó Trish Pagan, vicepresidenta de Air Mobility & Maritime Missions de Lockheed Martin, quien subrayó que la aeronave ofrece desempeño, confiabilidad y capacidad para cumplir las 20 misiones certificadas del modelo.
La empresa señaló que el conocimiento previo de la FAM sobre la familia C-130 permitirá una transición operativa más eficiente, aprovechando la infraestructura existente y reduciendo tiempos de adaptación, mantenimiento y logística.
Durante más de 50 años, el C-130 Hercules ha sido clave en México para atender desastres naturales, operaciones militares y misiones de apoyo humanitario, consolidándose como un símbolo de cooperación y seguridad regional.
mrh