México se convierte en el primer país de Latinoamérica en operar el C-130J Super Hércules

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se convirtió en el primer país de América Latina en operar el avión táctico C-130J-30 Super Hercules, tras la reciente adquisición realizada por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), informó la empresa Lockheed Martin.

De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía aeroespacial, la incorporación de esta aeronave marca un paso relevante en la modernización de la flota aérea mexicana y consolida más de cinco décadas de experiencia del país en la operación del modelo C-130.

El C-130J-30 Super Hercules es la versión extendida del C-130J, con 15 pies adicionales de espacio de carga, mayor potencia, alcance y eficiencia, lo que permite a la FAM realizar misiones tácticas, humanitarias y logísticas con mayor capacidad y versatilidad tanto en México como en el extranjero.