México se alista para una nueva ola de inversiones automotrices con el nearshoring 2.0

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se prepara para una nueva ola de inversiones en la industria automotriz y de autopartes hacia 2027, impulsada por el llamado “nearshoring 2.0”, afirmó este miércoles Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En conferencia de prensa, Padilla destacó que actualmente el sector automotriz concentra el 37% de la inversión extranjera directa (IED) relacionada con la relocalización productiva, cifra que se espera incremente en los próximos años gracias al interés de empresas, principalmente de origen asiático.

“Vislumbramos que para el año 2027 se estaría hablando de un nearshoring 2.0, puesto que volverá a generarse una nueva oleada de atracción de inversión”, señaló. Explicó que las compañías no solo buscarán comercializar en México, sino instalar procesos de manufactura, ensamble y pruebas.

El directivo recordó que en 2024 el sector captó 2 mil 700 millones de dólares en inversión extranjera, y en 2025 se mantiene un desempeño estable pese al cambio metodológico de la Secretaría de Economía. También subrayó que las decisiones de inversión suelen tomarse con planeaciones de mediano y largo plazo, por lo que el capital que hoy llega a México fue definido hace tres o cuatro años.

Padilla reconoció que la presión arancelaria global, particularmente de Estados Unidos hacia China, ha generado incertidumbre, pero también abrió la puerta para que México se consolide como plataforma de manufactura regional.