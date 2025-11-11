México se alista para liderar APEC 2028; cancilleres abordan inversión y comercio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la reunión ministerial del Grupo de los Siete (G7) celebrada este martes en Canadá, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, en el que se reafirmó la importancia estratégica de la relación entre ambos países.

Durante el diálogo, ambos funcionarios destacaron que Corea del Sur es actualmente el cuarto socio comercial de México, lo que subraya el valor creciente del intercambio económico y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación.

Un eje clave de la conversación fue el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya edición más reciente tuvo lugar en Corea del Sur. En este contexto, los cancilleres ratificaron su compromiso con los principios del foro y dialogaron sobre la presidencia mexicana de APEC en 2028, lo que representa una oportunidad para que México impulse nuevas rutas de colaboración multilateral en la región.

La reunión también abordó las oportunidades de inversión y comercio bilaterales bajo el marco del denominado Plan México, una iniciativa enfocada en detonar proyectos económicos sostenibles y de alto impacto.