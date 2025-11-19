México rompe récord histórico en inversión extranjera; Sheinbaum y Ebrard lo celebran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia matutina de este miércoles, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció que México alcanzó un nuevo récord en Inversión Extranjera Directa (IED), al registrar casi 41 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 15 por ciento respecto a 2024.
“México rompe récord en Inversión Extranjera Directa”, celebró Sheinbaum Pardo al destacar el crecimiento económico que vive el país, impulsado principalmente por nuevas inversiones. De acuerdo con la Secretaría de Economía, estas pasaron de 2 mil a 6 mil 500 millones de dólares, con impacto directo en sectores clave como energía, centros de datos, infraestructura y servicios financieros.
Durante su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, indicó que este crecimiento es reflejo de la confianza internacional hacia el país y su gobierno. "Eso significa confianza en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum [...] y eso consolida una tendencia", afirmó, al detallar que los principales países inversores son Estados Unidos, España, Países Bajos, Japón y Canadá.
Ebrard añadió que, en el periodo de 2018 a 2025, la IED acumulada ha crecido un 69 por ciento. También subrayó que las exportaciones mexicanas siguen al alza, con un aumento del 48 por ciento entre 2020 y 2024, lo que refuerza la posición de México como un socio confiable en el comercio global.
Como parte de esta proyección internacional, recordó que en 2028 México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC), evento que reunirá a 21 economías del mundo.
"Esto demuestra la confianza, el respeto y el reconocimiento al manejo que ha tenido la Jefa del Ejecutivo Federal de los destinos del país”, concluyó.
rmr