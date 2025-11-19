México rompe récord histórico en inversión extranjera; Sheinbaum y Ebrard lo celebran

Durante su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, indicó que este crecimiento es reflejo de la confianza internacional hacia el país y su gobierno. "Eso significa confianza en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum [...] y eso consolida una tendencia", afirmó, al detallar que los principales países inversores son Estados Unidos, España, Países Bajos, Japón y Canadá.

Ebrard añadió que, en el periodo de 2018 a 2025, la IED acumulada ha crecido un 69 por ciento. También subrayó que las exportaciones mexicanas siguen al alza, con un aumento del 48 por ciento entre 2020 y 2024, lo que refuerza la posición de México como un socio confiable en el comercio global.

Como parte de esta proyección internacional, recordó que en 2028 México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC), evento que reunirá a 21 economías del mundo.

"Esto demuestra la confianza, el respeto y el reconocimiento al manejo que ha tenido la Jefa del Ejecutivo Federal de los destinos del país”, concluyó.

