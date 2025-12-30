México rompe el rezago y duplica la formación de médicos especialistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un giro histórico para el sistema de salud, México duplicó en seis años la formación de médicos especialistas, una decisión que comienza a cerrar una brecha arrastrada por décadas y que redefine la capacidad del país para atender a millones de pacientes en hospitales públicos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el país pasó de formar menos de 6 mil especialistas al año a casi 19 mil, lo que permitió incorporar alrededor de 45 mil médicos especialistas adicionales en solo cinco años. El cambio no es menor: implica más personal capacitado en áreas críticas, mayor cobertura hospitalaria y una apuesta de largo plazo por la salud pública.

La información fue dada a conocer en declaraciones oficiales del subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, quien explicó que el incremento responde a una nueva política de residencias médicas y a un aumento sostenido de la inversión pública.

El incremento no se concentró en una sola institución. En el IMSS, la formación de especialistas creció casi 69% respecto a 2018, con cerca de 5 mil médicos más por año. En el ISSSTE, el número se cuadruplicó con 1,533 plazas adicionales, mientras que en Pemex el aumento fue de 162%.

A la par del aumento de plazas, la Secretaría de Salud implementó un nuevo esquema de asignación de residencias médicas a partir del ENARM 2026. Ahora, los aspirantes pueden elegir directamente la especialidad y la sede hospitalaria con base en su puntaje, lo que reduce la incertidumbre y elimina criterios discrecionales.