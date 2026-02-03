México respalda a Michelle Bachelet como candidata a dirigir la ONU

En el mismo contexto, Sheinbaum reveló que le pidió a Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente (Semarnat), que colabore en el proceso de planeación internacional del nuevo gobierno mexicano, debido a su experiencia diplomática y contactos internacionales.

“Es un muy buen plan, es el fortalecimiento del Plan México, vamos a ponerlo de esa manera”, dijo la presidenta electa.

Este respaldo a Bachelet representa un mensaje político y diplomático claro: México buscará tener un rol activo y estratégico en la política global, con énfasis en derechos humanos, desarrollo sostenible y liderazgo femenino.

BCT