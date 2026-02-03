México respalda a Michelle Bachelet como candidata a dirigir la ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno respaldará la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una apuesta conjunta con el presidente de Chile, Gabriel Boric.
El anuncio se dio durante un evento público, donde Sheinbaum calificó a Bachelet como una figura de gran trayectoria internacional, y destacó que la decisión se alinea con los principios de diplomacia progresista que busca implementar desde el inicio de su administración.
“Decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente Boric de Chile”, expresó Sheinbaum.
En el mismo contexto, Sheinbaum reveló que le pidió a Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente (Semarnat), que colabore en el proceso de planeación internacional del nuevo gobierno mexicano, debido a su experiencia diplomática y contactos internacionales.
“Es un muy buen plan, es el fortalecimiento del Plan México, vamos a ponerlo de esa manera”, dijo la presidenta electa.
Este respaldo a Bachelet representa un mensaje político y diplomático claro: México buscará tener un rol activo y estratégico en la política global, con énfasis en derechos humanos, desarrollo sostenible y liderazgo femenino.
BCT