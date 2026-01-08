México registra su menor cifra de homicidios desde 2015

Añadió que, de enero de 2018 a diciembre de 2025, el promedio diario de delitos de alto impacto por año a nivel nacional presentó una reducción del 47 por ciento y, de manera mensual, del 26 por ciento respecto a octubre de 2024. Destacó que, en el caso de Morelos, el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025 tuvo una reducción del 26 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto diarios disminuyeron 2.4 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se detuvo a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga —incluidas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo— y se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

Agregó que, como parte de los trabajos de colaboración en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se detuvo a 659 personas, se aseguraron 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de que cuatro laboratorios fueron desmantelados.

A través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 se detuvo a 721 extorsionadores en 24 estados y se recibieron 119 mil 864 llamadas al 089, de las cuales 90 mil 442 correspondieron a extorsiones no consumadas gracias a orientación en tiempo real; 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 reportes de extorsiones consumadas, turnadas a fiscalías locales, lo que permitió la apertura de 4 mil 350 carpetas de investigación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se brindaron 4 millones 818 mil 548 atenciones a 3 millones 133 mil 390 personas; se visitaron 279 mil 939 hogares; se realizaron 409 Ferias de Paz, 344 Comités de Paz y 7 mil 5 Jornadas de Paz, además de recuperarse 308 espacios.

Agregó que, del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se canjearon 9 mil 81 armas de fuego, de las cuales 2 mil 642 fueron armas largas, 5 mil 297 cortas y mil 142 granadas; además, se intercambiaron 7 mil 749 juguetes bélicos por opciones didácticas.

La gobernadora de Morelos, Margarita Sánchez Saravia, agradeció a la presidenta su visita al estado para revisar de manera conjunta los avances de la estrategia de seguridad, la cual, destacó, brinda orientación a las entidades.