México registra su menor cifra de homicidios desde 2015

Cuernavaca, Morelos (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos, ubicando a diciembre de 2025 como el mes con la cifra más baja desde 2015.
Reconoció el compromiso de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores de los estados para mantener la coordinación, y detalló que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: 1) Atención a las causas, para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo; 2) Consolidación de la Guardia Nacional; 3) Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y 4) Coordinación con las entidades.
La jefa del Ejecutivo federal informó que uno de los grandes objetivos para este año es reducir de manera significativa el delito de extorsión, además de continuar disminuyendo, mes con mes, el promedio de homicidios dolosos y de otros delitos.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional por año disminuyó 30 por ciento de 2024 a 2025, lo que significa que 2025 es el año con la cifra más baja desde 2015.
Informó que, de enero a diciembre de 2025, siete entidades concentraron el 50.5 por ciento del total de casos: Guanajuato, con 10.9 por ciento; Chihuahua, con 7.7 por ciento; Baja California, con 7.3 por ciento; Sinaloa, con 7.1 por ciento; Estado de México, con 6.5 por ciento; Guerrero, con 5.6 por ciento, y Michoacán, con 5.4 por ciento. En contraste, de 2024 a 2025, 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas, con menos 71.1 por ciento; Chiapas, menos 58.6 por ciento; Quintana Roo, menos 56.8 por ciento; San Luis Potosí, menos 53.3 por ciento, y Nuevo León, menos 52.7 por ciento.
Adicionalmente, respecto a febrero de 2025, Guanajuato presentó una reducción del 62 por ciento; respecto a septiembre de 2024: Baja California, 42 por ciento; Estado de México, 54 por ciento, y Nuevo León, 72 por ciento; respecto a octubre de 2024, Guerrero disminuyó 65 por ciento; respecto a febrero de 2024, Tabasco registró una reducción del 75 por ciento, y Sinaloa, respecto a junio de 2025, disminuyó 43 por ciento.
Añadió que, de enero de 2018 a diciembre de 2025, el promedio diario de delitos de alto impacto por año a nivel nacional presentó una reducción del 47 por ciento y, de manera mensual, del 26 por ciento respecto a octubre de 2024. Destacó que, en el caso de Morelos, el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025 tuvo una reducción del 26 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto diarios disminuyeron 2.4 por ciento.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se detuvo a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga —incluidas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo— y se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.
Agregó que, como parte de los trabajos de colaboración en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se detuvo a 659 personas, se aseguraron 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de que cuatro laboratorios fueron desmantelados.
A través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 se detuvo a 721 extorsionadores en 24 estados y se recibieron 119 mil 864 llamadas al 089, de las cuales 90 mil 442 correspondieron a extorsiones no consumadas gracias a orientación en tiempo real; 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 reportes de extorsiones consumadas, turnadas a fiscalías locales, lo que permitió la apertura de 4 mil 350 carpetas de investigación.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se brindaron 4 millones 818 mil 548 atenciones a 3 millones 133 mil 390 personas; se visitaron 279 mil 939 hogares; se realizaron 409 Ferias de Paz, 344 Comités de Paz y 7 mil 5 Jornadas de Paz, además de recuperarse 308 espacios.
Agregó que, del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se canjearon 9 mil 81 armas de fuego, de las cuales 2 mil 642 fueron armas largas, 5 mil 297 cortas y mil 142 granadas; además, se intercambiaron 7 mil 749 juguetes bélicos por opciones didácticas.
La gobernadora de Morelos, Margarita Sánchez Saravia, agradeció a la presidenta su visita al estado para revisar de manera conjunta los avances de la estrategia de seguridad, la cual, destacó, brinda orientación a las entidades.
