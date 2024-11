México recupera más de 180 piezas arqueológicas que estaban en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México logró recuperar más de 180 piezas arqueológicas que se encontraban en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos, quien las tenía decidió entregarlas de manera voluntaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, informó que a través del Consulado mexicano en Orlando, Estados Unidos, logró la repatriación de 182 piezas arqueológicas que estaban en posesión de un particular en San Petersburgo, quien de manera voluntaria decidió restituirlas a nuestro país.

Detallaron que entre las piezas recuperadas se encuentran creaciones elaboradas en el occidente de México, durante el periodo Clásico mesoamericano (100 - 400 d. C.), así como cinco fragmentos de figurillas antropomorfas en barro provenientes del Altiplano Central, las cuales datan del periodo Preclásico mesoamericano (200 a. C. - 200 d. C.).