México propone ser sede de la Cumbre APEC 2028, anuncia Marcelo Ebrard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su participación en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Gyeongju, Corea del Sur, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a los líderes de las principales economías del Pacífico a reforzar la cooperación internacional y fortalecer las instituciones multilaterales ante la creciente incertidumbre económica global.

Representando a la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard sostuvo encuentros bilaterales con figuras clave como el presidente de China, Xi Jinping; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung; y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En cada reunión, Ebrard transmitió un mensaje de amistad y colaboración de parte de la mandataria mexicana, quien se encuentra en el país atendiendo a la población afectada por las recientes lluvias.

En sus encuentros con representantes de Estados Unidos y Canadá, el funcionario reafirmó la disposición de México para fortalecer la cooperación trilateral en el marco del T-MEC, y trabajar hacia una revisión exitosa del acuerdo en 2026.

Además, destacó los avances del llamado “Plan México”, una estrategia industrial y económica impulsada por Sheinbaum para responder a los desafíos del contexto global, aprovechar el nearshoring y atraer mayor inversión extranjera.