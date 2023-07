México prehispánico llega a China con exposición en Museo de Hunan

China (MiMorelia.com).- El Museo de Hunan, en Changsha, en la República Popular China, presentará por primera vez piezas arqueológicas de las antiguas civilizaciones de México, en la exhibición “El jaguar, un tótem de Mesoamérica”, que se inaugura el 2 de julio, para permanecer en la provincia de Hunan hasta el 18 de septiembre de 2023.

Las últimas exhibiciones de patrimonio mexicano llevadas a cabo en el país asiático fueron: Piedras del cielo, civilizaciones del jade (2012), que se presentó en el Museo del Palacio, en Beijing, y Mayas, el lenguaje de la belleza (2014), en el Museo Nacional de China, en Pekín.

El jaguar, un tótem de Mesoamérica, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el Beijing Kunyuan Culture and Museum Exhibition Co., Ltd, recorrerá cinco museos de la República Popular China, de julio de 2023 a septiembre de 2024.

El recorrido propone una introducción y tres núcleos: “El jaguar y el agua”, “El jaguar y el maíz” y “El jaguar y el cuerpo”.