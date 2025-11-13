México, pionero en crear una Guía de Clima Espacial ante tormentas solares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se encuentra entre los 10 países a nivel mundial en contar con una Guía de Clima Espacial ante tormentas solares, misma que se trabajó con el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán (IGUM), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Agencia Espacial Mexicana y Protección Civil Nacional, afirmó el investigador Juan Américo González Esparza, coordinador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE).

En medio de los recientes reportes sobre tormentas solares y sus efectos, como las auroras boreales, el también integrante del IGUM comentó para MiMorelia.com que la guía se publicó el año pasado, misma que contiene los protocolos de reacción por parte del gobierno de México y las políticas públicas que debe implementar para incrementar la resiliencia del país ante estos fenómenos naturales.

"Somos pioneros en ese sentido, yo creo que entramos en un grupo selecto de 10 países que han publicado una guía similar, donde ha sido el gobierno que publica estos lineamientos para prepararse ante un fenómeno de actividad solar", dijo.