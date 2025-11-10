México participará en reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller Juan Ramón de la Fuente participará en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre en la provincia de Ontario, Canadá, en representación del Gobierno de México.

El encuentro convocará a los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del Grupo de los Siete (G7): Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, así como a países invitados como México, que fue convocado tras su participación en la Cumbre de Kananaskis en junio pasado.

También asistirán representantes de Australia, Brasil, Corea del Sur, India y Sudáfrica.

Durante la reunión, se abordarán temas clave para la cooperación internacional: