México participará en reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller Juan Ramón de la Fuente participará en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre en la provincia de Ontario, Canadá, en representación del Gobierno de México.
El encuentro convocará a los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del Grupo de los Siete (G7): Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, así como a países invitados como México, que fue convocado tras su participación en la Cumbre de Kananaskis en junio pasado.
También asistirán representantes de Australia, Brasil, Corea del Sur, India y Sudáfrica.
Durante la reunión, se abordarán temas clave para la cooperación internacional:
El combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas.
La seguridad internacional y la gobernanza global.
Medidas para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro.
Migración y desarrollo sostenible.
La participación de México en este foro refleja su compromiso con la cooperación multilateral y su papel activo en la discusión de soluciones ante desafíos globales compartidos.
