México ofrece apoyo a connacionales tras paso del huracán Melissa en el Caribe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana y Bahamas, ante las afectaciones ocasionadas por el paso del huracán Melissa.

A través de redes sociales, la dependencia también emitió un llamado a la comunidad mexicana que reside o se encuentra en esos países para mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Como parte del protocolo de asistencia, la SRE puso a disposición números de emergencia de las embajadas mexicanas en la región, para brindar apoyo en caso de requerirse.

📞 Teléfonos de emergencia: