México ofrece apoyo a connacionales tras paso del huracán Melissa en el Caribe

El gobierno mexicano reiteró su empatía con los pueblos impactados por el huracán, especialmente en Jamaica, Haití y Cuba
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana y Bahamas, ante las afectaciones ocasionadas por el paso del huracán Melissa.

A través de redes sociales, la dependencia también emitió un llamado a la comunidad mexicana que reside o se encuentra en esos países para mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Como parte del protocolo de asistencia, la SRE puso a disposición números de emergencia de las embajadas mexicanas en la región, para brindar apoyo en caso de requerirse.

📞 Teléfonos de emergencia:

  • Jamaica y Bahamas: +1 (876) 832-8711 (@EmbamexJam)

  • Cuba: +53 5286-9620 (@EmbaMexCuba)

  • Haití: +509 3849-0085 (@EmbaMexHaiti)

  • República Dominicana: (809) 669-6501 (@EmbamexRepDom)

