¡México no se apaga! CFE asegura electricidad pese a tormenta invernal en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar del impacto que la tormenta invernal FERN está generando en gran parte del territorio de Estados Unidos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este viernes que México cuenta con energía eléctrica suficiente para enfrentar cualquier eventualidad climática derivada del fenómeno.

Durante una sesión del Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, encabezado por la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, se revisaron las condiciones ambientales actuales, así como el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ante las bajas temperaturas.

La demanda nacional actual es de 38,472 megawatts, con un margen de reserva operativa del 35.97%, es decir, 13,838 megawatts disponibles en caso de emergencia.

⚡ ¿Qué significa esto para la ciudadanía?

El margen de reserva permite asegurar que no habrá interrupciones en el servicio eléctrico, incluso si aumentara la demanda debido al uso de calefactores o sistemas eléctricos en zonas afectadas por el frío.