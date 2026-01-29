México niega uso político de consulados en EU y resalta su labor de protección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó de manera categórica las versiones que señalan a los consulados de México en Estados Unidos como espacios de activismo político, al asegurar que su labor se apega estrictamente al marco legal internacional y al principio de no intervención.

A través de un posicionamiento institucional, la dependencia federal afirmó que el trabajo consular se rige por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y por acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países, siempre en coordinación con autoridades locales, estatales y federales estadounidenses.

La SRE subrayó que los consulados existen con el consentimiento del gobierno de Estados Unidos y tienen como objetivo principal la asistencia y protección de la comunidad mexicana, mediante servicios como la expedición de documentos oficiales, visitas a connacionales detenidos, repatriación de restos y orientación legal.

Tan solo en 2025, la red consular mexicana en Estados Unidos emitió 1 millón 295 mil 181 pasaportes, documentos indispensables no solo para la identificación oficial, sino también para el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que representa una aportación económica directa de la comunidad mexicana al país anfitrión.