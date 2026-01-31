México mantendrá ayuda humanitaria sin excepciones, afirma Juan Ramón de la Fuente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México mantendrá su compromiso de brindar ayuda humanitaria a los pueblos que la necesiten, sin excepciones, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón De la Fuente, al participar en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

El canciller subrayó que esta política ha sido un sello distintivo de México en el ámbito internacional y una vía para mantener abiertos los canales de diálogo. Puso como ejemplo la entrega de petróleo a Cuba, y señaló que la ayuda humanitaria no es una concesión, sino una responsabilidad del Estado mexicano.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo la requiere”, expresó.

De la Fuente reafirmó que la política exterior del país se sustenta en una diplomacia pacifista, alineada con los principios constitucionales de respeto, cooperación y diálogo, así como con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y tratados multilaterales.

También destacó la defensa del derecho de asilo, conforme a lo establecido en la Convención de Caracas de 1954, como uno de los pilares históricos de la diplomacia mexicana.

Relación con Estados Unidos se mantiene firme

Acompañado por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, el secretario indicó que la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene sólida, a través del Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, basado en confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación.

Afirmó que el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de México es un eje intocable en esta relación. Como resultados de esta cooperación, dijo, los cruces ilegales en la frontera han disminuido significativamente y los aseguramientos de fentanilo se redujeron casi 50%. Además, México ha logrado posicionar en la agenda bilateral el combate al tráfico de armas.

No obstante, enfatizó que la prioridad del gobierno seguirá siendo la protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos.

Consulados no intervienen en política interna

Frente a críticas y versiones públicas, el canciller rechazó tajantemente que los consulados mexicanos intervengan en asuntos de política interna de Estados Unidos o de cualquier otro país.

“Nuestros consulados atienden a nuestros paisanos y protegen sus derechos, pero no intervienen en la política interna de Estados Unidos ni de ningún otro país”, sentenció.

Durante su intervención, detalló que en 2025 la red consular mexicana en EE.UU. realizó 5.5 millones de trámites, y con apoyo del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”, se fortaleció con 115 millones de pesos adicionales.

Gracias a estos recursos, se concretaron más de 10 mil visitas de protección a centros de detención, más de 18 mil asesorías legales, y se atendieron más de 212 mil llamadas telefónicas de connacionales.

