México logra histórica resolución en la ONU sobre inteligencia artificial y armas nucleares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución impulsada por México para frenar el uso de inteligencia artificial (IA) en sistemas de armas nucleares, ante el riesgo de detonaciones accidentales o decisiones automatizadas sin supervisión humana.

Con 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones, la iniciativa fue respaldada de forma mayoritaria, lo que refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la seguridad global.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la resolución destaca la necesidad de seguir analizando las implicaciones de incorporar tecnologías emergentes en armamento militar, desde una perspectiva humanitaria y ética.

La votación se realizó en el marco del 80º aniversario de la ONU y a ocho décadas del inicio de la era nuclear, con la explosión de las primeras bombas atómicas en 1945.

“El interés de los miembros de la ONU en continuar esta discusión y encontrar soluciones a este problema es una muestra clara del consenso internacional sobre este tema”, señaló la cancillería mexicana en un comunicado.

México también reiteró su postura histórica en contra de las armas nucleares, y condenó “la continua amenaza que representa la existencia de más de 12 mil armas nucleares en la actualidad”.