México liberará agua del Río Bravo a EU como parte del Tratado de 1944

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México reiteró su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 y con la cooperación binacional con Estados Unidos para enfrentar la sequía extrema que afecta a la cuenca del Río Bravo, una situación calificada como extraordinaria por ambas naciones.

Mediante un comunicado conjunto, las autoridades mexicanas informaron que se alcanzó un entendimiento bilateral para fortalecer la gestión del agua durante el ciclo actual y atender el déficit del ciclo anterior, conforme a lo estipulado en el Artículo 4 del Tratado. México subrayó que no ha incurrido en ninguna violación a sus compromisos y que todas las entregas de agua se han hecho con base en la disponibilidad hidrológica real y las capacidades operativas de infraestructura de la región.

Durante el último año, México realizó entregas adicionales de agua a Estados Unidos dentro del marco del Tratado, sin comprometer el consumo humano ni la producción agrícola en la zona fronteriza, respetando el derecho humano al agua y la seguridad alimentaria.

Como parte del acuerdo actual, México manifestó su intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua con destino a Estados Unidos, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre de 2025.

Además, ambos países trabajan en la revisión de acciones técnicas para cumplir con los términos del Tratado, incluyendo la retribución del déficit excepcional. Se espera que el plan definitivo quede concluido a más tardar el 31 de enero de 2026.

Finalmente, el gobierno mexicano reiteró su disposición para mantener una colaboración constructiva con el gobierno estadounidense, bajo el marco del Tratado de Aguas de 1944 y a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC), subrayando que se trata de un reto compartido que demanda coordinación estrecha, sin afectar los intereses ni la soberanía de cada país.

mrh