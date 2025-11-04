México justifica asilo a exfuncionaria peruana pese a tensión diplomática

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de México defendió este martes el otorgamiento de asilo político a la ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, al asegurar que se trata de una decisión legal, humanitaria y en apego al derecho internacional.
Durante la conferencia matutina, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, explicó que el asilo fue concedido tras una evaluación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación, conforme a la legislación nacional y tratados internacionales.
“Esto se hizo en apego a una larga tradición de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y principios humanistas”, declaró.
Velasco citó el Artículo 4 de la Convención de Caracas sobre asilo político, que establece que es el Estado asilante quien califica la naturaleza del delito o persecución. Añadió que la Constitución mexicana, en su artículo 11, respalda este derecho y su regulación está contemplada en la Ley sobre Refugio y Asilo Político.
Asimismo, recordó que una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967 indica que el otorgamiento de asilo político no debe considerarse un acto inamistoso entre Estados. Por ello, México rechazó la decisión del gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas.
“Estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y conforme al derecho internacional”, puntualizó el funcionario.
El día anterior, el gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras confirmar que Betssy Chávez, acusada en Perú como presunta coautora del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, fue acogida en la residencia de la embajada mexicana en Lima.
El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó el hecho como un “acto inamistoso”, aunque aclaró que las relaciones consulares se mantendrán activas para no afectar a ciudadanos de ambos países.
BCT