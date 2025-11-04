México justifica asilo a exfuncionaria peruana pese a tensión diplomática

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de México defendió este martes el otorgamiento de asilo político a la ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, al asegurar que se trata de una decisión legal, humanitaria y en apego al derecho internacional.

Durante la conferencia matutina, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, explicó que el asilo fue concedido tras una evaluación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación, conforme a la legislación nacional y tratados internacionales.

“Esto se hizo en apego a una larga tradición de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y principios humanistas”, declaró.