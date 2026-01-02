México inicia 2026 con récords en turismo, empleo y crecimiento económico

En el rubro turístico, resaltó que, hasta octubre de 2025, la llegada de visitantes internacionales aumentó 13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, lo que consolida al turismo como uno de los pilares de la economía nacional.

Turismo en cifras

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que: