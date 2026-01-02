México inicia 2026 con récords en turismo, empleo y crecimiento económico

Ciudad de México (MiMorelia.com).- México comenzó el año con indicadores positivos en materia económica y turística, de acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina del 2 de enero.
En su mensaje, destacó cinco buenas noticias económicas para el país:
“El segundo país con menos desempleo en el mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, pero que se revisen todos los datos. El peso ―eso no lo digo yo, lo dice El Economista o El Financiero hoy― registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde 2009 y la Bolsa Institucional de Valores desde que abrió en 2018. [...] A partir del día de ayer, el salario mínimo aumenta en 13 por ciento”, expresó.
En el rubro turístico, resaltó que, hasta octubre de 2025, la llegada de visitantes internacionales aumentó 13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, lo que consolida al turismo como uno de los pilares de la economía nacional.
Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que:
79.3 millones de visitantes internacionales llegaron a México entre enero y octubre de 2025, un incremento del 13.6%.
De estos, 38.4 millones fueron turistas internacionales (+5.8%) y 92.6 millones turistas nacionales (+3.3%).
La ocupación hotelera nacional alcanzó el 60.2%, es decir, 2.3 puntos porcentuales más que en 2024.
Se registraron 2.71 billones de pesos del Producto Interno Bruto Turístico (PIBT), equivalente al 8.7% del PIB nacional.
La Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) alcanzó 787.6 millones de dólares, un aumento del 40.3% respecto a 2024.
Se generaron 5 millones de empleos turísticos, representando 1 de cada 10 puestos laborales en el país.
Rodríguez Zamora subrayó que México se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, con inversión en infraestructura aeroportuaria y mejoras en trámites migratorios y seguridad.
En materia de conectividad aérea:
De noviembre 2025 a marzo 2026, se programaron 14 millones de asientos en vuelos desde EE. UU. y Canadá hacia México (+2.5%).
Para las playas mexicanas, se reservaron 8 millones de asientos en 45,474 vuelos (+4.8%).
Se transportaron 110.7 millones de pasajeros aéreos en 2025 (+2.3%) y se abrieron 111 nuevas rutas (67 internacionales y 44 nacionales).
Mazatlán: recibió 253 mil cruceristas, generó 637 mdp en derrama económica, y aumentó 14.4 puntos su ocupación hotelera.
Acapulco: reportó un crecimiento del 47.2% en afluencia y del 110% en derrama económica, con una ocupación del 96.1%.
Según la ONU, el turismo global crecerá entre 4 y 5% al cierre de 2025. Para México se estima un incremento del 6.6% en llegadas internacionales, lo que podría generar 35.1 mil millones de dólares en ingresos. En turismo nacional, se espera alcanzar 111 millones de cuartos ocupados.
SHA