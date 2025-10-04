México gestiona salida segura de seis connacionales detenidos en Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel mantiene contacto permanente con autoridades de ese país para garantizar el bienestar y la integridad física de seis mexicanos detenidos, tras el operativo en contra de la Flotilla Global Sumud.

La dependencia federal respondió así a las denuncias internacionales sobre presuntos maltratos cometidos por las fuerzas israelíes contra los tripulantes de la embarcación, entre quienes también se encontraba la activista sueca Greta Thunberg.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la SRE señaló que su prioridad es asegurar que los connacionales cuenten con condiciones dignas, incluyendo acceso a comida, agua y medicamentos, así como atención médica adecuada durante su retención.

“La Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro”, precisó la dependencia.