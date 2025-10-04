México gestiona salida segura de seis connacionales detenidos en Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel mantiene contacto permanente con autoridades de ese país para garantizar el bienestar y la integridad física de seis mexicanos detenidos, tras el operativo en contra de la Flotilla Global Sumud.
La dependencia federal respondió así a las denuncias internacionales sobre presuntos maltratos cometidos por las fuerzas israelíes contra los tripulantes de la embarcación, entre quienes también se encontraba la activista sueca Greta Thunberg.
Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la SRE señaló que su prioridad es asegurar que los connacionales cuenten con condiciones dignas, incluyendo acceso a comida, agua y medicamentos, así como atención médica adecuada durante su retención.
“La Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro”, precisó la dependencia.
La Flotilla Global Sumud es un barco de activistas internacionales que intentó navegar hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, cuando fue interceptado por las fuerzas israelíes. Diversas organizaciones denunciaron que los tripulantes habrían sido víctimas de humillaciones, abusos físicos y privación de víveres, lo que generó reclamos diplomáticos y protestas en varias partes del mundo.
Hasta el momento, la SRE no ha confirmado agresiones directas contra los mexicanos, pero mantiene vigilancia consular constante para garantizar su seguridad y facilitar su pronta salida de Israel.
La Embajada de México en Israel continúa realizando gestiones bilaterales y multilaterales junto a otras naciones que también tienen ciudadanos detenidos.
La Cancillería mexicana reiteró que su objetivo es lograr un retorno seguro y en condiciones humanitarias para los seis connacionales, además de mantener informadas a sus familias sobre cada avance en el proceso.
mrh