México-Francia: diálogo de códices, empresas y futuro

La jornada contempla una reunión con empresarios de ambas naciones, con la finalidad de explorar oportunidades de inversión y colaboración en sectores estratégicos. Al mismo tiempo, integrantes de ambos gabinetes sostendrán una sesión de trabajo bilateral para fortalecer la cooperación diplomática y técnica.

Emmanuel Macron se trasladará al Club de Industriales y, por la noche, se reunirá con miembros de la comunidad francesa residente en México antes de tomar su vuelo de regreso.

Se busca fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y también abrir oportunidades para entidades mexicanas en áreas como la investigación científica, patrimonio cultural, educación y tecnología verde.