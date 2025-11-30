México femenil hace historia con su mayor goleada: 14-0 ante San Vicente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil hizo historia este fin de semana al vencer por 14-0 a San Vicente y las Granadinas, en su primer partido de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenino Brasil 2027. Esta victoria se convirtió en la mayor goleada en la historia del representativo nacional femenil.

La gran figura del partido fue Charlyn Corral, quien firmó siete goles, seguida por Lizbeth Ovalle, que marcó un triplete. También contribuyeron al marcador Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez, bajo la dirección del técnico Pedro López.

El anterior récord del equipo era de 11-0 ante Anguila en 2022. Desde el minuto 6, México dominó el encuentro y no bajó el ritmo ofensivo durante los 90 minutos. El equipo aprovechó cada oportunidad, mostrando orden, presión alta y una ofensiva contundente.