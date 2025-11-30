México femenil hace historia con su mayor goleada: 14-0 ante San Vicente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil hizo historia este fin de semana al vencer por 14-0 a San Vicente y las Granadinas, en su primer partido de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenino Brasil 2027. Esta victoria se convirtió en la mayor goleada en la historia del representativo nacional femenil.
La gran figura del partido fue Charlyn Corral, quien firmó siete goles, seguida por Lizbeth Ovalle, que marcó un triplete. También contribuyeron al marcador Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez, bajo la dirección del técnico Pedro López.
El anterior récord del equipo era de 11-0 ante Anguila en 2022. Desde el minuto 6, México dominó el encuentro y no bajó el ritmo ofensivo durante los 90 minutos. El equipo aprovechó cada oportunidad, mostrando orden, presión alta y una ofensiva contundente.
La primera fase de las eliminatorias de la Concacaf se disputa entre noviembre de 2025 y abril de 2026, con 29 selecciones divididas en seis grupos. Cada selección jugará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Solo el primer lugar de cada grupo avanzará a la siguiente etapa.
En la fase final, los ocho mejores equipos se enfrentarán en cuartos de final a eliminación directa. Los ganadores no solo clasificarán al Mundial, sino también a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, si logran llegar a la final. En caso de que Estados Unidos, como país anfitrión, acceda a la final, el tercer lugar también obtendrá el pase olímpico.
Con esta victoria, la Selección Mexicana Femenil envía un mensaje claro: tiene argumentos sólidos para competir en el escenario internacional y buscar uno de los boletos a la próxima Copa del Mundo.
