México, favorito del invierno: turismo crece más de 6% en vacaciones decembrinas

La cifra representa un incremento del +6.1% respecto al mismo periodo vacacional 2024–2025, cuando se registraron 4.93 millones de turistas.

Además, la ocupación hotelera promedio a nivel nacional fue del 56.6%, lo que, según la dependencia federal, refleja la confianza en los destinos turísticos del país y la preferencia creciente de viajeros por elegir México como lugar de descanso.

Desde la Secretaría de Turismo se destacó que estas cifras confirman la recuperación y fortaleza del sector turístico, así como su papel como motor de la economía nacional, al generar empleos, bienestar y posicionar a México como uno de los destinos favoritos a nivel mundial.

El buen desempeño turístico también se atribuye a la diversidad de destinos, la infraestructura hotelera y la seguridad ofrecida en zonas clave, tanto de playa como de ciudades coloniales.

