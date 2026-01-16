México, favorito del invierno: turismo crece más de 6% en vacaciones decembrinas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el periodo vacacional del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, México recibió 5.23 millones de turistas nacionales e internacionales que se hospedaron en cuartos de hotel, de acuerdo con datos del Sistema de Monitoreo Hotelero de DATATUR, difundidos por la Secretaría de Turismo de México.
La cifra representa un incremento del +6.1% respecto al mismo periodo vacacional 2024–2025, cuando se registraron 4.93 millones de turistas.
Además, la ocupación hotelera promedio a nivel nacional fue del 56.6%, lo que, según la dependencia federal, refleja la confianza en los destinos turísticos del país y la preferencia creciente de viajeros por elegir México como lugar de descanso.
Desde la Secretaría de Turismo se destacó que estas cifras confirman la recuperación y fortaleza del sector turístico, así como su papel como motor de la economía nacional, al generar empleos, bienestar y posicionar a México como uno de los destinos favoritos a nivel mundial.
El buen desempeño turístico también se atribuye a la diversidad de destinos, la infraestructura hotelera y la seguridad ofrecida en zonas clave, tanto de playa como de ciudades coloniales.
BCT