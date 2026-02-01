México extiende la mano a Cuba: Sheinbaum confirma envío humanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México enviará ayuda humanitaria a Cuba, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira en Guaymas, Sonora. El apoyo contempla alimentos, enseres e insumos indispensables para las familias cubanas, mientras se gestionan vías diplomáticas para el envío de petróleo por razones humanitarias.

En sus declaraciones, Sheinbaum explicó que será la Secretaría de Marina la encargada de organizar y enviar la ayuda en los próximos días. “Estamos haciendo todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano: enseres y otros insumos fundamentales”, afirmó.