México extiende la mano a Cuba: Sheinbaum confirma envío humanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México enviará ayuda humanitaria a Cuba, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira en Guaymas, Sonora. El apoyo contempla alimentos, enseres e insumos indispensables para las familias cubanas, mientras se gestionan vías diplomáticas para el envío de petróleo por razones humanitarias.
En sus declaraciones, Sheinbaum explicó que será la Secretaría de Marina la encargada de organizar y enviar la ayuda en los próximos días. “Estamos haciendo todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano: enseres y otros insumos fundamentales”, afirmó.
La mandataria aclaró que el envío de petróleo sigue siendo un tema delicado debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos a países que comercien con la isla. Sin embargo, subrayó que su gobierno mantiene gestiones diplomáticas para lograr este objetivo en el marco de la ayuda humanitaria.
"No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla", recordó Sheinbaum, al reiterar que se buscan todas las vías posibles para concretar el apoyo.
