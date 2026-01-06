México expresa ante la OEA su preocupación por expansión militar tras captura de Maduro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador de México ante el organismo, Alejandro Encinas Rodríguez, externó la preocupación del gobierno mexicano ante la posibilidad de que Estados Unidos expanda sus acciones militares en la región, tras la incursión reciente en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
Durante su intervención, Encinas hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra el pueblo y el gobierno venezolanos, enfatizando la necesidad de mantener la paz, la estabilidad y la democracia en el continente.
“Estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad de la región”, afirmó.
Encinas expresó que el gobierno mexicano ve con especial preocupación las declaraciones recientes que sugieren un posible escalamiento militar hacia otros países del continente, lo cual —advirtió— representa una amenaza directa a la paz en las Américas.
El embajador destacó que la postura de México es firme, clara e histórica, al estar basada en el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, y reiteró que cualquier conflicto debe resolverse por vías pacíficas y a través del diálogo.
“Solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico-social, sin presiones externas”, subrayó.
En su mensaje, Encinas también alertó que los cambios de régimen promovidos por actores externos y las medidas extraterritoriales no solo violan el derecho internacional, sino que a lo largo de la historia han profundizado los conflictos y dañado el tejido social de los países involucrados.
“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, advirtió el representante mexicano.
Finalmente, sostuvo que sólo un proceso inclusivo, encabezado por los propios venezolanos, podrá conducir a una solución verdaderamente democrática y sostenible. En ese sentido, reafirmó que México está dispuesto a participar en tareas de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional.
“Como ha afirmado la presidenta de México, la historia de América Latina es clara y contundente: la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro”, concluyó.
