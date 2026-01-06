México expresa ante la OEA su preocupación por expansión militar tras captura de Maduro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador de México ante el organismo, Alejandro Encinas Rodríguez, externó la preocupación del gobierno mexicano ante la posibilidad de que Estados Unidos expanda sus acciones militares en la región, tras la incursión reciente en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Durante su intervención, Encinas hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra el pueblo y el gobierno venezolanos, enfatizando la necesidad de mantener la paz, la estabilidad y la democracia en el continente.

“Estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad de la región”, afirmó.

Encinas expresó que el gobierno mexicano ve con especial preocupación las declaraciones recientes que sugieren un posible escalamiento militar hacia otros países del continente, lo cual —advirtió— representa una amenaza directa a la paz en las Américas.