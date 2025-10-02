México exige en la ONU acciones urgentes ante la crisis humanitaria en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México alzó la voz en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El representante permanente, Héctor Vasconcelos, calificó la situación como “intolerable” y llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia.

Vasconcelos señaló que las cifras de muertos, heridos y desplazados “crecen de manera alarmante”, lo mismo que las condiciones de hambruna que padecen miles de personas. “La deshumanización de esas cifras es igualmente inquietante”, advirtió en su intervención.

El diplomático mexicano subrayó que se ha observado una reducción del espacio de operación de las organizaciones humanitarias, así como la expansión de órdenes de evacuación y bombardeos cada vez más cercanos a instalaciones de instituciones de ayuda.

“Necesitamos acciones colectivas urgentes para detener y revertir esta crisis humanitaria sin precedentes en décadas recientes”, enfatizó.

Vasconcelos expresó su rechazo a la parálisis del Consejo de Seguridad, donde un reciente proyecto de resolución humanitaria fue vetado. Señaló que “no hay justificación alguna para la inacción, cuando la vida de decenas de miles de personas depende de esas decisiones”.