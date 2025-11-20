México exige detener subasta de 29 piezas arqueológicas, otra vez en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México levantó la voz para evitar que 29 piezas arqueológicas mexicanas sean subastadas en Estados Unidos.

Estas piezas, identificadas como parte del patrimonio cultural de nuestro país, iban a ser puestas a la venta el 21 de noviembre de 2025 en una subasta llamada “Ethnographic, Ancient, Fine Art”, organizada por Artemis Fine Arts en Louisville, Colorado.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) revisó el catálogo y confirmó que 29 de las 36 piezas son bienes nacionales. Por eso, la Secretaría de Cultura pidió que se detenga la venta de inmediato.

Según la ley mexicana, estos objetos no pueden venderse ni salir del país, porque son parte de nuestra historia y memoria como pueblo.