México evalúa imponer aranceles a países sin acuerdo comercial, incluida China

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Como parte de una estrategia para impulsar la producción nacional, el gobierno mexicano analiza la aplicación de nuevos aranceles a países con los que no mantiene acuerdos comerciales, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas posibles medidas forman parte del Plan México, una política económica diseñada para fortalecer sectores industriales estratégicos, entre ellos el textil, que ha enfrentado presiones por el ingreso de productos extranjeros a bajo costo.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos, Sheinbaum confirmó que China figura entre los países considerados dentro de esta política arancelaria, aunque subrayó que no es el único. La presidenta evitó adelantar qué industrias podrían verse impactadas, al indicar que el anuncio formal se hará en su debido momento.