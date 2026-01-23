México evalúa frenar exportaciones de petróleo a Cuba ante posibles tensiones con EU
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de México estaría evaluando la continuidad de las exportaciones de petróleo a Cuba, ante un posible escenario de tensiones con Estados Unidos derivadas de las amenazas del presidente Donald Trump, según información difundida este viernes 23 de enero.
De acuerdo con la agencia Reuters, fuentes cercanas al tema señalaron que la decisión definitiva aún no ha sido tomada, ya que se analizan distintas alternativas relacionadas con el suministro de crudo a la isla.
Entre las opciones que se encuentran en evaluación están reducir los envíos de petróleo, mantenerlos como un acto de solidaridad con el pueblo cubano, o continuar con las exportaciones bajo esquemas de contratos a largo plazo.
El análisis se da en un contexto en el que, tras la detención de Nicolás Maduro y el corte del suministro petrolero de Venezuela ordenado por Donald Trump, México se habría convertido en el principal proveedor de petróleo para Cuba.
No obstante, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, descartó que el gobierno estadounidense haya solicitado formalmente a México detener el envío de petróleo a la isla, pese a versiones sobre un presunto incremento en los suministros.
Hasta el momento, Donald Trump no ha cuestionado públicamente a México por las exportaciones de crudo hacia Cuba, mientras el gobierno mexicano continúa revisando su postura en torno a este tema.
