México evalúa frenar exportaciones de petróleo a Cuba ante posibles tensiones con EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de México estaría evaluando la continuidad de las exportaciones de petróleo a Cuba, ante un posible escenario de tensiones con Estados Unidos derivadas de las amenazas del presidente Donald Trump, según información difundida este viernes 23 de enero.

De acuerdo con la agencia Reuters, fuentes cercanas al tema señalaron que la decisión definitiva aún no ha sido tomada, ya que se analizan distintas alternativas relacionadas con el suministro de crudo a la isla.

Entre las opciones que se encuentran en evaluación están reducir los envíos de petróleo, mantenerlos como un acto de solidaridad con el pueblo cubano, o continuar con las exportaciones bajo esquemas de contratos a largo plazo.