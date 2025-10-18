México, Estados Unidos y Canadá revisan políticas comerciales agrícolas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los tres días de trabajo que se llevaron a cabo en el marco de la 34 reunión del Acuerdo Trinacional Agrícola 2025 (Accord), los representantes del sector agropecuario de México, Estados Unidos y Canadá, discutieron temas de interés mutuo, incluyendo políticas comerciales globales, preparación ante enfermedades animales, innovación en la agricultura, manejo del agua y del suelo, y producción agrícola sostenible, entre otros.
Las reuniones entre los estados y provincias de Estados Unidos y Canadá apoyan firmemente la extensión del Accord por 16 años más, para garantizar la certeza comercial y evitar interrupciones y perjuicios en la producción agrícola, así como los empleos en las zonas fronterizas.
Los delegados se alentaron mutuamente a buscar oportunidades de colaboración transfronteriza en estas y otras áreas de interés común. También destacaron el papel de los estados y provincias en la revisión del CUSMA/USMCA/T-MEC de 2026, ante dicha revisión, se reiteró su firme apoyo a la continuación del Acuerdo Trinacional Agrícola, destacando el valor de reducir o eliminar las barreras, incluidos los aranceles al comercio de productos agrícolas y alimentarios en América del Norte.
Dicho acuerdo proporciona un marco predecible y basado en la ciencia que facilita el comercio y permite relaciones benéficas, sólidas y mutuamente favorables del sector agropecuario de los tres países. Los delegados reconocen las acciones de los gobiernos federales, que promueven regulaciones y políticas agrícolas basadas en la ciencia y la evidencia.
Finalmente, los funcionarios intercambiaron actualizaciones sobre brotes de enfermedades animales y se comprometieron a continuar los esfuerzos para colaborar, coordinar y compartir información para la prevención, respuesta y gestión de brotes, a fin de mantener el comercio en América del Norte. Por su parte, el Ministro de Agricultura e Irrigación de Alberta, RJ Sigurdson, extendió una invitación a México y Estados Unidos para asistir a la 35 reunión del Acuerdo Agrícola Trinacional en Calgary, Alberta, Canadá, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026.
BCT