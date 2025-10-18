México, Estados Unidos y Canadá revisan políticas comerciales agrícolas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los tres días de trabajo que se llevaron a cabo en el marco de la 34 reunión del Acuerdo Trinacional Agrícola 2025 (Accord), los representantes del sector agropecuario de México, Estados Unidos y Canadá, discutieron temas de interés mutuo, incluyendo políticas comerciales globales, preparación ante enfermedades animales, innovación en la agricultura, manejo del agua y del suelo, y producción agrícola sostenible, entre otros.

Las reuniones entre los estados y provincias de Estados Unidos y Canadá apoyan firmemente la extensión del Accord por 16 años más, para garantizar la certeza comercial y evitar interrupciones y perjuicios en la producción agrícola, así como los empleos en las zonas fronterizas.