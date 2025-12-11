México está de moda: octubre rompe récord con más de 8 millones de visitantes

“Es algo extraordinario, los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos y ese orgullo se muestra ante el mundo, esa es una de las grandes razones o varias de las razones juntas que hacen que México esté de moda y seguimos invitando a que vengan a México, a visitar a nuestro querido México”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que el récord histórico que se registró en octubre de 2025 y el incremento de 13.6 por ciento de enero a octubre de este año representan indicadores muy importantes para el turismo nacional, los cuales se deben al gran trabajo que se realiza desde la Secretaría de Turismo que ha desarrollado diferentes Tianguis Turísticos a nivel mundial, además de que se busca generar promoción a través de incentivos para la producción de películas y series.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que es el mejor octubre de todos los años para el turismo, lo que también se refleja en la llegada de turistas internacionales al registrar un incremento de 17 mil personas más. Y en cruceros el incremento es del 8.9 por ciento más, cuya derrama económica ha sido de 12 por ciento.

Informó que, además, la llegada de turistas internacionales incrementó en 5.8 por ciento, al pasar de 36.3 millones a 38.4 millones y su derrama económica registró 28 mil 218 mdd, aumentando en 6.5 por ciento.

Explicó que la diferencia entre visitantes y turistas internacionales es que los primeros son aquellos que no pernoctan y los segundos, son quienes pernoctan mínimo una noche.

Agregó que, en este mismo periodo, los pasajeros en vuelos regulares nacionales también incrementaron en 3.2 por ciento, respecto al 2024, al pasar de 50.81 millones a 52.43 millones; en el caso de vuelos regulares internacionales de 47.34 millones a 47.98 millones, destacando el incremento en la llegada de turistas de Italia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, China y Estados Unidos. Además, creció 181 por ciento el porcentaje de pasajeros internacionales del Tren Maya, ya que ha transportado más de 75 mil personas de otros países.

En el caso de visitantes a museos, este indicador incrementó 17.3 por ciento; en las zonas arqueológicas 2.1 por ciento y como reflejo de que en México es Tiempo de Mujeres, han llegado 8.5 millones de mujeres al país. Señaló que, en los primeros 10 meses del 2025, llegaron 157.2 millones de pasajeros nacionales y extranjeros a los aeropuertos del país, lo que es 2.5 por ciento más respecto al 2024 y en turismo nacional 3 millones más de mexicanos y mexicanas viajaron durante este periodo, alcanzando una ocupación de 92.6 millones de cuartos de hotel.

La secretaria informó que el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se realizó, del 14 al 16 de noviembre, en Pachuca, Hidalgo, tuvo una derrama económica de más de 67 millones de pesos (mdp) y una asistencia de más de 62 mil personas.

Anunció que el siguiente año este evento se realizará en Tamaulipas, por primera vez. Recordó que, del 21 al 25 de enero de 2026, México será País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que se realizará en Madrid, España, con lo que por primera vez se contará con la presencia de los 32 estados, con una delegación de más de 800 prestadores de servicios turísticos, y la presencia de los pueblos originarios.

SHA