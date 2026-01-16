México envía ayuda humanitaria a Jamaica tras paso del huracán Melissa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluyó con éxito el tercer y último envío de ayuda humanitaria a Jamaica, tras las severas afectaciones ocasionadas por el huracán Melissa.

La operación se realizó a través de una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, que despegó desde la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional ‘Sir Donald Sangster’, en Montego Bay.

La misión fue integrada por personal de la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), en un esfuerzo coordinado por fortalecer la cooperación internacional ante desastres naturales.

Durante esta última entrega, se trasladaron 38 mil 887 kilogramos de insumos de ayuda humanitaria, entre los que se incluyeron: