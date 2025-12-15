México, entre los 10 mejores países para vivir en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México fue reconocido como uno de los 10 mejores países para vivir en 2026, de acuerdo con el Índice Global de Jubilación publicado por International Living y replicado por Forbes.

El ranking evalúa la experiencia de quienes han decidido mudarse a otros países, tomando en cuenta variables como costo de vida, atención médica, clima, infraestructura, facilidad para integrarse a la cultura local y opciones de residencia.

Nuestro país destaca por su cultura vibrante, comunidades acogedoras y calidad de vida accesible, lo que lo convierte en una opción preferida para jubilados, familias jóvenes y trabajadores remotos.

Según el informe, México cuenta con la mayor población de expatriados norteamericanos del mundo, muchos de los cuales viven cómodamente con presupuestos modestos, sobre todo en ciudades alejadas de las zonas turísticas tradicionales.

La Secretaría de Turismo de México celebró el posicionamiento, al considerar que este tipo de reconocimientos no solo impulsan el turismo, sino también el turismo residencial o de largo plazo, una tendencia que beneficia a comunidades locales y diversifica la economía.

Morelia, por ejemplo, ha comenzado a atraer visitantes internacionales que deciden establecerse temporal o permanentemente en la ciudad por su valor histórico, ambiente tranquilo y servicios accesibles.