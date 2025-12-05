México encabeza el Grupo A; Sheinbaum toma el bombo de poder

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un arranque lleno de expectativa global, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llamó a los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá para dar inicio al sorteo oficial de la Copa del Mundo 2026, evento que marcará la primera edición con tres países sede.

Durante el encuentro, transmitido en cadena internacional, Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney participaron en la extracción de los primeros equipos del bombo 1. En una escena que provocó sorpresa y algunas sonrisas entre los asistentes, cada uno de ellos terminó seleccionando el nombre de su propia nación.

Sheinbaum colocó a México en el Grupo A, Trump ubicó a Estados Unidos en el Grupo D y Carney ubicó a Canadá en el Grupo B, marcando así la ruta inicial de los tres anfitriones en el torneo que será el más extenso y mediático en la historia del fútbol moderno.

El sorteo continuará con la definición del resto de los grupos, mientras miles de aficionados siguen atentos una de las ceremonias más esperadas rumbo al Mundial que pretende batir todos los récords de asistencia y audiencia.