México, el país del garrafón: desconfianza en el agua del grifo dispara consumo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se ha convertido en el país del garrafón. En pocos años, pasó a encabezar el consumo per cápita de agua embotellada en el mundo, con un promedio de más de 270 litros por persona al año, alrededor de cinco veces más que el promedio mundial. Para millones de familias mexicanas, eso se traduce en un gasto fijo que crece cada mes y en un estilo de vida donde el agua de la llave simplemente no es opción.

🚰 Una desconfianza que se bebe a diario

Mientras en otros países es común beber agua directamente del grifo, en México predomina la desconfianza hacia el agua que llega por la red pública. Diversos estudios y encuestas revelan una percepción en deterioro: vasos con sedimentos, ropa manchada tras el lavado, y acumulación de sarro en regaderas son parte de la experiencia cotidiana.

En estados como Jalisco, por ejemplo, la satisfacción con la calidad del agua cayó de 62.6% en 2019 a solo 40.7% en 2023, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.

“Cuando la gente duda del agua que sale de la llave, el primer reflejo es refugiarse en el agua embotellada”, explica Leandro Barrionuevo, cofundador de Somos PURA, empresa especializada en purificación doméstica.

🔧 El agua se pierde en el camino

Aunque el agua que sale de las plantas potabilizadoras generalmente cumple con las normas, se deteriora en el trayecto hacia las viviendas por fugas, tuberías obsoletas o almacenamiento doméstico deficiente. Especialistas advierten que entre 30% y 50% del agua potable se pierde por fugas visibles o subterráneas.