México defiende ante OEA el derecho de asilo político conforme al derecho internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México reafirmó este martes su compromiso inquebrantable con el derecho de asilo político, en estricto apego al derecho internacional, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada a solicitud de Perú.

La mayoría de los 15 Estados miembros presentes —de los 33 que conforman la OEA— respaldaron la postura mexicana de mantener la vigencia y fuerza legal de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, mejor conocida como Convención de Caracas.

En su intervención, la delegación mexicana subrayó que el asilo político representa uno de los pilares esenciales para proteger la dignidad humana y que constituye una tradición arraigada en la política exterior del país, caracterizada por una profunda vocación humanista.