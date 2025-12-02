México declara emergencia sanitaria por gusano barrenador del ganado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México enfrenta una amenaza zoosanitaria de dimensiones históricas: el regreso del gusano barrenador del ganado ha obligado a las autoridades a declarar emergencia nacional y establecer nuevas reglas obligatorias para mover animales en todo el territorio.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) activó el pasado 2 de diciembre un Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, con el que se exige que todo animal en movimiento —ganado bovino, porcino, aves y más— cuente con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), emitido bajo estrictas condiciones de inspección, tratamiento preventivo y limpieza.

El gusano barrenador, causado por la mosca Cochliomyia hominivorax, representa un riesgo crítico por su capacidad de destruir tejido vivo en animales, afectando directamente la salud, producción y rentabilidad del sector agropecuario.

El sector ganadero ha levantado la voz. Productores advierten que los requisitos podrían representar costos adicionales y retrasos operativos, afectando especialmente a pequeños y medianos productores. A esto se suman tiempos de espera en puntos de verificación, la obtención del CZM y la necesidad de tratamientos avalados por SENASICA.

La plaga, considerada de alta prioridad por organismos internacionales, puede propagarse rápidamente si no se atiende con rigor. El balance entre control sanitario y viabilidad productiva será clave en los próximos meses.