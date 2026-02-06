México

México cuenta con más de 23 millones de dosis contra el sarampión, informa Secretaría de Salud

México cuenta con más de 23 millones de dosis contra el sarampión, informa Secretaría de Salud
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud informó que, durante el inicio del ejercicio fiscal 2026, se encuentran en proceso de pago más de 759 millones de pesos, correspondientes a vacunas y biológicos entregados en la última semana de diciembre de 2025, cuyas facturas fueron procesadas en enero de este año.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida este 6 de febrero, también continúa la distribución de vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquiridas mediante convenio con BIRMEX, por lo que su pago y aplicación están contemplados dentro del gasto autorizado para 2026.

La dependencia aclaró que estos recursos están enfocados a garantizar la cobertura nacional de vacunación, principalmente contra sarampión, influenza y COVID-19, en el contexto de la temporada invernal.

La Secretaría de Salud enfatizó que el país dispone actualmente de 23.5 millones de dosis contra el sarampión, y que en total se han adquirido más de 27.3 millones de dosis para garantizar la cobertura en todo el territorio nacional.

BCT

México
Secretaría de Salud
Sarampión

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com