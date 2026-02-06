México cuenta con más de 23 millones de dosis contra el sarampión, informa Secretaría de Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud informó que, durante el inicio del ejercicio fiscal 2026, se encuentran en proceso de pago más de 759 millones de pesos, correspondientes a vacunas y biológicos entregados en la última semana de diciembre de 2025, cuyas facturas fueron procesadas en enero de este año.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida este 6 de febrero, también continúa la distribución de vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquiridas mediante convenio con BIRMEX, por lo que su pago y aplicación están contemplados dentro del gasto autorizado para 2026.