México comprará 10 millones de vacunas Moderna contra Covid para campaña invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México incorporará por primera vez una vacuna actualizada de la farmacéutica Moderna dentro de su campaña nacional de vacunación invernal 2025-2026, en una estrategia que contempla la distribución exclusiva a través del sistema público de salud.

La información fue confirmada por Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, durante una conferencia con medios especializados en salud.

Saglio detalló que el contrato firmado contempla hasta 10 millones de dosis, aunque la operación no se realiza directamente con la farmacéutica, sino a través de un distribuidor exclusivo, debido a que Moderna no cuenta con presencia comercial directa en el país.

“Nos parece importante acompañar esta decisión del gobierno de adoptar vacunas actualizadas e incluir a todos los grupos de riesgo, incluyendo niños desde seis meses con comorbilidades, mayores de 60 años, embarazadas y personal de salud”, comentó el representante.

La vacuna de Moderna está adaptada a la subvariante LP, una de las cepas con mayor circulación actualmente, de acuerdo con el médico epidemiólogo Miguel Betancour, invitado al evento.

A diferencia de otras vacunas, esta versión actualizada no estará disponible en farmacias ni en el sector privado, pues el objetivo del acuerdo es fortalecer la estrategia nacional de inmunización gratuita, enfocada en garantizar el acceso universal a los grupos vulnerables.