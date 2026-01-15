México comparte con Brasil hoja de ruta contra la violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México compartirá con Brasil la experiencia y estrategia del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género.

Ante el interés del gobierno brasileño por erradicar la violencia hacia las mujeres en su país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de las Mujeres encabezar este intercambio técnico y político.

Este diálogo no solo reafirma a México como país vanguardia en derechos humanos, sino que reconoce el impacto de las reformas constitucionales de igualdad sustantiva, brecha salarial cero y el derecho a una vida libre de violencia, elevadas a rango máximo por la Jefa del Ejecutivo Federal al iniciar su mandato.

Al respecto, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, ha subrayado que con estas reformas y políticas, “el objetivo más profundo es que al finalizar este sexenio, las niñas y las jóvenes tengan mayor perspectiva de futuro, igualdad y paz que la que tuvimos nosotras, nuestras madres o nuestras abuelas”.

El modelo que México compartirá con Brasil nace de un entramado institucional robustecido con la creación de la primera Secretaría de las Mujeres y el abanico de Políticas de Bienestar para las Mujeres, que ya dan resultados. Entre los ejes centrales de esta hoja de ruta se encuentran la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la operación de los Centros LIBRE, donde se brinda atención integral y gratuita, y la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

Este compromiso de cooperación regional con Brasil se suma al reconocimiento recientemente hecho por el Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha tomado como estándar la legislación mexicana conocida como Ley Olimpia para crear un marco jurídico que proteja a las mujeres en todo el continente en contra de la violencia digital.

Ahora, con otras Políticas de Bienestar para las Mujeres como la Línea 079, la Red de Abogadas de las Mujeres, las Asambleas Voces por la Igualdad y contra las Violencias, la Pensión Mujeres Bienestar y la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, México comparte con la región un andamiaje sólido de protección para las mujeres.