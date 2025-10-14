México busca reducir aranceles con EE.UU. de 25% a 12% antes de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de México buscará concretar un acuerdo con Estados Unidos antes del 1 de noviembre para reducir los aranceles del 25% al 12%, establecidos por temas como migración, inseguridad y fentanilo. Así lo aseguró Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, al participar en el evento “El día de los industriales”.

De acuerdo con el funcionario, el compromiso estadounidense —plasmado en una Orden Ejecutiva y publicado en el Federal Register— indica que si México cumple con acciones efectivas contra el tráfico de fentanilo, migración irregular y medidas de seguridad, los aranceles se reducirán al 12%.

“Lo vamos a ver con quien podamos verlo, para que a México le reduzcan ese arancel del 25 al 12%, porque todos los exportadores del país, incluso los que no cumplen con las reglas de origen, son importantes para el gobierno”, expresó Gutiérrez.

El subsecretario también señaló que continuarán las gestiones relacionadas con la Sección 232, una disposición estadounidense que impone aranceles por razones de seguridad nacional a productos como automóviles, acero, aluminio y cobre, sectores estratégicos para la economía mexicana.