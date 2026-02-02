México, Brasil y Chile respaldan a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los gobiernos de México, Brasil y Chile oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar el cargo de Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto fechado el 2 de febrero de 2026, los tres países informaron que la postulación fue presentada formalmente ante la ONU, destacando la trayectoria de la ex presidenta chilena dentro del sistema multilateral, donde ha desempeñado cargos de alto nivel como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Los gobiernos firmantes señalaron que esta candidatura refleja la voluntad compartida de fortalecer el multilateralismo y promover un liderazgo con capacidad para enfrentar los desafíos actuales, subrayando la experiencia de Bachelet en la conducción de procesos políticos complejos, su capacidad de diálogo y su compromiso con los valores fundamentales de las Naciones Unidas.